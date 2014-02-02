Минобороны: бомбардировщики Су-34 уничтожили пункты дислокации двух бригад ВСУ

Пункты дислокаций были поражены в районах населенных пунктов Серебрянка и Ивановское.

Российские бомбардировщики Су-34 уничтожили пункты дислокации двух бригад украинских войск. Об этом сообщили начальник пресс-центра группировки войск "Юг" Вадим Астафьев.

Пункты дислокаций были поражены в районах населенных пунктов Серебрянка и Ивановское. Также Астафьев сообщил, что артиллерия группировки уничтожила склад боеприпасов, огневые позиции СПГ-7 и АГС-17 в районах Спорного и Белогоровки.

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