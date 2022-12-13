Минобороны: ВС России сорвали три попытки ВСУ провести ротацию подразделений

"Запад" выполнил боевые задания по купянскому направлению.

Артиллерия российской "Западной" группировки войск сорвала за последние сутки нахождения в зоне проведения специальной военной операции три попытки Вооруженных сил Украины провести ротацию подразделений. Дополнительно бойцы смогли при поддержке артиллерийского огня из реактивной системы залпового огня "Град" уничтожить самоходную артиллерийскую установку 2С3 "Акация" у противника. САУ была установлена в районе урочища Волчий. Соответствующее заявление в рамках выступления перед СМИ с брифингом сделал руководитель местного пресс-центра группировки Сергей Зыбинский. Он рассказал о выполнении задач по купянскому направлению СВО. По данным эксперта, штурмовая и армейская авиация нанесла десять ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ, а также трех бригад территориальной обороны в полосе обороны первой танковой армии.

Артиллерийским огнем сорваны три попытки провести ротацию подразделений вооруженных сил Украины на передовых позициях в районе населенных пунктов Двуречное, Синьковка, Табаевка. Сергей Зыбинский, глава пресс-службы "Запада"

Шойгу проинспектировал военную технику, направляемую в зону СВО.

Фото и видео: Минобороны России