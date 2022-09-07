Минобороны: ВСУ потеряли до 285 военнослужащих на Донецком направлении

При поддержке авиации и огня артиллерии российские войска отразили пять атак противника.

Вооруженные силы Украины потеряли до 285 военнослужащих на Донецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

При поддержке авиации и огня артиллерии российские войска отразили пять атак противника. Кроме того, подразделения войск нанесли поражение по 23 скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Соледар и Берховского Водохранилища.. Также были уничтожены танк Т-72 в районе Красногоровки и боевая бронемашина "Кирпи" в районе Артемовска.

Ранее Минобороны показало патрулирование истребителей МиГ-31.

Видео: Минобороны России