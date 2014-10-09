Минобороны: ВСУ пытались вернуть утраченные позиции на Купянском направлении

Потери украинских войск составили более взвода живой силы, одна боевая машина пехоты и один пикап.

Вооруженные силы Украины пытались вернуть утраченные позиции на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

По его словам, войска противника оказывают упорное сопротивление. Российские войска в течение суток отразили пять контратак в районе населенного пункта Синьковка. Потери украинских войск составили более взвода живой силы, одна боевая машина пехоты и один пикап.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные сорвали попытки врага захватить Урожайное в ДНР.

Видео: Минобороны России