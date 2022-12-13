Минобороны: ВСУ пытались вернуть утраченные позиции на Краснолиманском направлении

Войска противника в составе аэромобильной и механизированной бригад действовали на Торском участке и в районе Серебрянского лесничества.

Вооруженные силы Украины пытались вернуть утраченные позиции на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Центр" Александра Савчука.

Войска противника в составе аэромобильной и механизированной бригад действовали на Торском участке и в районе Серебрянского лесничества. В результате огневого воздействия артиллерийских подразделений группировки "Центр" украинские войска понесли значительные потери в личном составе и технике.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы самоходных минометов "Тюльпан".

Видео: Минобороны России