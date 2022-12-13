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Минобороны: ВСУ пытались вернуть утраченные позиции на Краснолиманском направлении

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Войска противника в составе аэромобильной и механизированной бригад действовали на Торском участке и в районе Серебрянского лесничества.

Вооруженные силы Украины пытались вернуть утраченные позиции на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Центр" Александра Савчука.

Войска противника в составе аэромобильной и механизированной бригад действовали на Торском участке и в районе Серебрянского лесничества. В результате огневого воздействия артиллерийских подразделений группировки "Центр" украинские войска понесли значительные потери в личном составе и технике.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы самоходных минометов "Тюльпан".

Видео: Минобороны России

Теги: александр савчук, вооруженные силы украины, минобороны россии, центр
Категории: Лента новостей, Новости России,

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