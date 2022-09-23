Минобороны России разъяснило порядок проведения частичной мобилизации

Владимир Цимлянский рассказал о том, какие граждане попадают под "призыв".

Российское министерство по обороне разъяснило порядок проведения частичной мобилизации. Об этом в видеообращении сообщил официальный представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Владимир Цимлянский. Специалист отметил, что согласно законодательству страны, призыв осуществляется в отношении рядовых и сержантов, которые находятся в возрасте до 35 лет, а также младших офицеров до 50 лет и старших офицеров до 55 лет.

Призываться будут те, кто необходим для выполнения текущих задач – это стрелки, танкисты, артиллеристы, водители и механики-водители. Очередности призыва из запаса нет. Владимир Цимлянский, представитель Генштаба РФ

Уточняется, что в приоритете будут граждане, у которых есть подходящие военно-учетные специальности. Одним из ключевых факторов набора будет боевой опыт. Частично появляются должности для женщин. Речь идет о медицинских сотрудниках. Однако потребность в этой категории на текущий момент является минимальной. Призываться не будут забронированные граждане. К таким категориям относятся работники ОПК, а также признанные временно негодными к службе по состоянию здоровья, ухаживающие за членом семьи или инвалидом первой группы. Под частичную мобилизацию также не попадут граждане, на иждивении которых находятся четверо и более детей в возрасте до 16 лет. Не попадают и дети матерей, которые без мужа воспитывают четырех и более детей до восьми лет.

Петербуржцы смогут узнать информацию о мобилизации по номеру "122".

Фото и видео: Минобороны России