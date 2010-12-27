Они увеличатся в 2020 и 2021 году.

Минобороны России намерено повысить оклады и пенсии военнослужащих. Ведомство работает над увеличением окладов, оценивая все факторы прохождения службы. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на заместителя руководителя ведомства.

В 2020 году они вырастут на 3%, а в 2021 - на еще 4%. Военные получат денежную компенсацию за наем жилья. Это произойдет в том случае, если Минобороны не успеет вовремя обеспечить сотрудника квартирой. Стоимость возмещения зависит от двух факторов. Первый - количество членов семьи, второй - стоимости аренды в конкретном регионе. Сейчас этот принцип действует для офицеров и прапорщиков. Со следующего года его распространят на контрактников в должности солдата, сержантов, матросов и старшин.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Мурманской области на учениях погиб молодой военнослужащий.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/