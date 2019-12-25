В Мурманской области на учениях погиб молодой военнослужащий

Во время военно-морских учений в Мурманской области погиб военнослужащий, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северного флота.
Известно, что погиб 24-летний контрактник. Инцидент произошел в одной из частей 24 декабря. Молодой человек получил огнестрельное ранение "несовместимое с жизнью". По предварительным данным, были нарушены требования безопасности при обращении с оружием.
Правоохранительные органы и Северный флот организовали проверку. Обстоятельства случившегося устанавливаются, сообщили в Минобороны.
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