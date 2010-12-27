Девушка упала под поезд метро на станции "Пушкинская" в Московском метрополитене

Упавшую пассажирку метро подняли на платформу и передали медикам.

Сегодня утром, 25 декабря, на станции метро "Пушкинская" на рельсы упала девушка.

"Агентство Москва" сообщает, что около 7 часов 45 минут на станции Московского метрополитена "Пушкинская" молодая девушка упала на пути перед приближающимся поездом. Девушка выжила. Сотрудники метрополитена достали пассажирку на платформу и передали медикам.

Из-за ЧП был сбой движения поездов метро на этом участке. Сейчас поезда следуют согласно расписанию.

Ранее: В Москве на станции "Коломенской" погиб мужчина, упавший с платформы (видео)

Фото: Piter.TV