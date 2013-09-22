В Минобороны РФ заявили об уничтожении до 230 националистов

В воздухе была сбита баллистическая ракета "Точка-У".

Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России поразила 69 военных объектов, "районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ" в период со 2 по 3 мая. Об этом во время ежедневного брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Артиллерийскими поразили еще 64 огневых позиции ВСУ, 38 опорных пунктов, а также 195 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. По словам Конашенкова, были уничтожены до 230 националистов и 52 единицы вооружения и военной техники.

В Николаевской области была разбита пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300. Командные пункты 81-й аэромобильной бригады в районе населенного пункта Долина и 77-й бригады территориальной обороны в районе Подоловки Харьковской области были поражены.

За ночь российские силы сбили 6 украинских беспилотных летальных аппаратов в Березовке Одесской области, Борщевая и Черенщина в Харьковской области, Барвинок Херсонской области и Михайловка в ДНР. В воздухе сбита баллистическая ракета "Точка-У" и 2 реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч" около Изюма.

Ранее Минобороны показало удар Су-24М по украинским позициям на предельно малой высоте.