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Минобороны показало удар Су-24М по украинским позициям на предельно малой высоте

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Бомбардировщик может работать в плохих метеоусловиях.

Минобороны России впервые показало видео, на котором фронтовой бомбардировщик Су-24М наносит удар по украинским позициям на предельно малой высоте. Кадры были опубликованы 3 мая.

Для разрушения укрепленных объектов ВСУ авиационные бомбы применялись на фугасное действие, что позволило достичь наибольшей эффективности.

заявили в ведомстве.

После того, как было выполнено бомбометание по долговременным сооружениям укрепрайона, экипаж приступил к противоракетному маневру с отстрелом тепловых ловушек.

Су-24М может работать в любое время суток и в любую погоду. Постановление о разработке фронтового бомбардировщика было выпущено СССР в 1965 году. На Западе самолет прозвали "Фехтовальщиком".

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры нанесения ударов экипажами вертолетов Ка-52 по объектам ВСУ. 

Фото и видео: Минобороны России

Теги: спецоперация, су 24 м, фронтовой борбардировщик
Категории: Лента новостей, Новости России,

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