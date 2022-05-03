Минобороны показало удар Су-24М по украинским позициям на предельно малой высоте

Бомбардировщик может работать в плохих метеоусловиях.

Минобороны России впервые показало видео, на котором фронтовой бомбардировщик Су-24М наносит удар по украинским позициям на предельно малой высоте. Кадры были опубликованы 3 мая.

Для разрушения укрепленных объектов ВСУ авиационные бомбы применялись на фугасное действие, что позволило достичь наибольшей эффективности. заявили в ведомстве.

После того, как было выполнено бомбометание по долговременным сооружениям укрепрайона, экипаж приступил к противоракетному маневру с отстрелом тепловых ловушек.

Су-24М может работать в любое время суток и в любую погоду. Постановление о разработке фронтового бомбардировщика было выпущено СССР в 1965 году. На Западе самолет прозвали "Фехтовальщиком".

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры нанесения ударов экипажами вертолетов Ка-52 по объектам ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России