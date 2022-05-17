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Минобороны РФ: за сутки 265 боевиков из "Азовстали" сдались в плен

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Раненных бойцов отправили в больницу для оказания медицинской помощи и лечения.

В понедельник, 16 мая, началась сдача в плен украинских военнослужащих, находившихся на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

За прошедшие сутки 265 боевиков сложили оружие, в том числе 51 тяжелораненых.Их отправили в больницу Новоазовска для оказания медицинской помощи и лечения.

Ранее мы сообщали, что с завода "Азовсталь" вышли и сдались в плен около 300 бойцов ВСУ.

Видео: Минобороны России

Теги: азовсталь, игорь конашенков, мариуполь, минобороны россии, пленные
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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