Минобороны РФ: за сутки 265 боевиков из "Азовстали" сдались в плен

Раненных бойцов отправили в больницу для оказания медицинской помощи и лечения.

В понедельник, 16 мая, началась сдача в плен украинских военнослужащих, находившихся на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

За прошедшие сутки 265 боевиков сложили оружие, в том числе 51 тяжелораненых.Их отправили в больницу Новоазовска для оказания медицинской помощи и лечения.

Ранее мы сообщали, что с завода "Азовсталь" вышли и сдались в плен около 300 бойцов ВСУ.

Видео: Минобороны России