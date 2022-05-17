Минобороны РФ: за сутки 265 боевиков из "Азовстали" сдались в плен

В понедельник, 16 мая, началась сдача в плен украинских военнослужащих, находившихся на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
За прошедшие сутки 265 боевиков сложили оружие, в том числе 51 тяжелораненых.Их отправили в больницу Новоазовска для оказания медицинской помощи и лечения.
Ранее мы сообщали, что с завода "Азовсталь" вышли и сдались в плен около 300 бойцов ВСУ.
Видео: Минобороны России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все