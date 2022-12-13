Минобороны РФ: в Харьковской области уничтожили склад боеприпасов 67-й мехбригады ВСУ

Склад боеприпасов был обнаружен в районе населенного пункта Терновая.

Вооруженные силы России уничтожили склад боеприпасов 67-й мехбригады украинских войск в Харьковской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Склад боеприпасов был обнаружен в районе населенного пункта Терновая. Кроме того, российские войска пресекли действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп в районах населенных пунктов Орлянское, Крахмальное, Новоселовское и Стельмаховка (ЛНР).

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили 38 украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России