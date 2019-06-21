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Вчера, 22:47
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Минобороны РФ утилизирует единственную подлодку Украины

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Таким образом Россия намерена получить денежную компенсацию за обеспечение стоянки подлодки в Крыму.

Минобороны РФ утилизирует единственную подлодку Украины. Тендер на утилизацию размещен на портале госзакупок.

Таким образом Россия намерена получить денежную компенсацию за обеспечение стоянки подлодки в Крыму. Отметим, что зимой прошлого года президент РФ Владимир Путин предложил ее вернуть Украине, но Киев отказался. 

Известно, что подводная лодка "Запорожье" заложена марте 1970 года на Новоадмиралтейском заводе, в Петербурге.

Ранее мы сообщали о том, что Путин запретил авиакомпаниям перевозить россиян в Грузию.

Видео:youtube

 

Теги: минобороны рф, новости россии, новости спб, украина
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество, Тема дня,

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