Таким образом Россия намерена получить денежную компенсацию за обеспечение стоянки подлодки в Крыму.

Минобороны РФ утилизирует единственную подлодку Украины. Тендер на утилизацию размещен на портале госзакупок.

Таким образом Россия намерена получить денежную компенсацию за обеспечение стоянки подлодки в Крыму. Отметим, что зимой прошлого года президент РФ Владимир Путин предложил ее вернуть Украине, но Киев отказался.

Известно, что подводная лодка "Запорожье" заложена марте 1970 года на Новоадмиралтейском заводе, в Петербурге.

Ранее мы сообщали о том, что Путин запретил авиакомпаниям перевозить россиян в Грузию.

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