Александр Гордеев рассказал о работе "Востока" на СВО.

Подразделения "Восточной" группировки российских за минувший день проведения специальной военной операции на южнодонецком направлении продолжают выполнять боевые задачи. Военнослужащие сорвали две ротации Вооруженных сил Украины на передовых позициях. Соответствующее заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 8 января руководитель пресс-службы "Востока" Александр Гордеев. Офицер заметил, что работа ведется с использованием реактивной и ствольной артиллерии, тяжелых огнеметных систем.

Поражены опорные пункты и места скопления живой силы 23-й бригады нацгвардии Украины, 72-й механизированной бригады и 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Урожайного, Угледара, Доброволья, Водяного и Старомайорского. Александр Гордеев, пресс-секретарь "Востока"

Минобороны показали кадры боевой работы РСЗО "Град".

Фото и видео: Минобороны России