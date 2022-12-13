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Минобороны РФ: российские войска уничтожили украинский склад с боеприпасами в ЛНР

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Также российские войска уничтожили на Краснолиманском направлении более 120 украинских военнослужащих.

Вооруженные силы России уничтожили украинский склад с боеприпасами в ЛНР. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Склад боеприпасов механизированной бригады ВСУ был обнаружен в районе населенного пункта Новолюбовка. Также российские войска уничтожили на Краснолиманском направлении более 120 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и гаубицу Д-20.

Ранее мы сообщали, что Лукашенко проводит переговоры с Шойгу.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, игорь конашенков, лнр, минобороны россии, склад боеприпасов
Категории: Лента новостей, Новости России,

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