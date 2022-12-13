Лукашенко проводит переговоры с Шойгу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит переговоры с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Об этом сообщает агентство Sputnik.
В ходе встречи белорусский лидер отметил, что на последних переговорах с президентом России Владимиром Путиным обсуждался вопрос безопасности страны. Он подчеркнул, что Москва должна гарантировать защиту Белоруссии как собственной территории в случае внешней агрессии.
Вы знаете, на ВГС я уже поднимал этот вопрос. Но до этого мы обсудили этот вопрос с Владимиром Владимировичем.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Ранее Лукашенко заявил о растущей роли ПВО в обеспечении безопасности.
Фото и видео: Telegram / Пул первого
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