Минобороны РФ: российские войска уничтожили до 35 украинских военных на Херсонском направлении

В ходе огневого поражения российские войска также поразили две боевые бронированные машины и самоходную гаубицу "Гвоздика".

Вооруженные силы России уничтожили до 35 украинских военных на Херсонском направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В ходе огневого поражения российские войска также поразили две боевые бронированные машины и самоходную гаубицу "Гвоздика". Кроме того, ВС РФ нанесли поражение 97-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 124-х районах.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили украинский склад с боеприпасами в ЛНР.

Видео: Минобороны России