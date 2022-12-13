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Минобороны РФ: российские войска уничтожили до 35 украинских военных на Херсонском направлении

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В ходе огневого поражения российские войска также поразили две боевые бронированные машины и самоходную гаубицу "Гвоздика".

Вооруженные силы России уничтожили до 35 украинских военных на Херсонском направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В ходе огневого поражения российские войска также поразили две боевые бронированные машины и самоходную гаубицу "Гвоздика". Кроме того, ВС РФ нанесли поражение 97-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 124-х районах.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили украинский склад с боеприпасами в ЛНР.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, игорь конашенков, минобороны россии, херсонское направление
Категории: Лента новостей, Новости России,

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