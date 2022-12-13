Минобороны РФ: российские военные уничтожили украинский склад с боеприпасами в ЛНР

Склад с боеприпасами механизированной бригады ВСУ находился в районе населенного пункта Невское.

Вооруженные силы России уничтожили украинский склад с боеприпасами в ЛНР. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Склад с боеприпасами механизированной бригады ВСУ находился в районе населенного пункта Невское. Также Конашенков сообщил, что на Краснолиманском направлении были уничтожены до 80-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и гаубица Д-20.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы артиллерийских подразделений ВДВ.

Видео: Минобороны России