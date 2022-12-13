Минобороны РФ: российские войска уничтожили до 20 украинских военных на Херсонском направлении

На данном направлении также были уничтожены два автомобиля и самоходная гаубица "Гвоздика".

Вооруженные силы России уничтожили до 20 украинских военных на Херсонском направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

На данном направлении в результате огневого поражения также были уничтожены два автомобиля и самоходная гаубица "Гвоздика". Кроме того, на территории аэродрома "Школьный" в районе Одессы были поражены два ангара с вооружением и военной техникой украинских войск.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили украинское хранилище топлива в Запорожской области.

Видео: Минобороны России