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Минобороны РФ: российские войска уничтожили украинское хранилище топлива в Запорожской области

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Склад топлива для военной техники 102-й бригады территориальной обороны находился в районе населенного пункта Зализничное.

Вооруженные силы России уничтожили украинское хранилище топлива в Запорожской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Склад топлива для военной техники 102-й бригады территориальной обороны находился в районе населенного пункта Зализничное. Также Конашенков сообщил, что на Южно-Донецком и Запорожском направлениях были поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Угледар (ДНР), Зализничное, Малая Токмачка и Малые Щербаки (Запорожская область).

Ранее Шойгу заявил, что войска ВВО играют важную роль в поддержании стабильности в регионе.

Видео: Минобороны России

 

Теги: вооруженные силы россии, игорь конашенков, минобороны россии, хранилище топлива
Категории: Лента новостей, Новости России,

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