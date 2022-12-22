Минобороны РФ: российские войска уничтожили до 15 военных ВСУ на Купянском направлении

Кроме того, российские войска уничтожили два автомобиля.

Вооруженные силы России уничтожили до 15 военных украинских войск на Купянском направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Позиции украинских войск были обнаружены в районах населенных пунктов Кучеровка и Новоселовское (ЛНР). Кроме того, российские войска уничтожили два автомобиля.

Конашенков добавил, что на Красно-Лиманском направлении в ходе огневого налета российской артиллерии поражены подразделения противника, сосредоточенные в районах населенных пунктов Сергеевка (ЛНР) и Терны (ДНР).

Ранее в Минобороны сообщили, что Шойгу проинспектировал подразделения группировки войск в зоне СВО.

Видео: Минобороны России