Шойгу проинспектировал подразделения группировки войск в зоне СВО

Глава Минобороны поблагодарил военнослужащих за их образцовое выполнение задач спецоперации.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал подразделения группировки войск в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.

В ходе заслушивания командиров подразделений Шойгу обратил внимание на организацию в полевых условиях всестороннего обеспечения войск. Он проинспектировал позиционные районы воинских частей, а также условия размещения личного состава. Глава Минобороны также поблагодарил военнослужащих за их образцовое выполнение задач спецоперации.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25.

Видео: Минобороны России