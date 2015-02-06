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Шойгу проинспектировал подразделения группировки войск в зоне СВО

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Глава Минобороны поблагодарил военнослужащих за их образцовое выполнение задач спецоперации.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал подразделения группировки войск в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.

В ходе заслушивания командиров подразделений Шойгу обратил внимание на организацию в полевых условиях всестороннего обеспечения войск. Он проинспектировал позиционные районы воинских частей, а также условия размещения личного состава. Глава Минобороны также поблагодарил военнослужащих за их образцовое выполнение задач спецоперации.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25.

Видео: Минобороны России

Теги: министр обороны россии, подразделения, сергей шойгу, спецоперация
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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