Минобороны РФ: российские войска поразили 79 артподразделений ВСУ на огневых позициях

Также российские войска поразили живую силу и технику в 98-ми районах.

Вооруженные силы России поразили 79 артиллерийских подразделений украинских на огневых позициях. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Поражение артподразделениям нанесли оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия группировок российских войск. Также российские войска поразили живую силу и технику в 98-ми районах.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили до 285 военных и наемников ВСУ на Донецком направлении.

Видео: Минобороны России