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Минобороны РФ: российские войска поразили 79 артподразделений ВСУ на огневых позициях

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Также российские войска поразили живую силу и технику в 98-ми районах.

Вооруженные силы России поразили 79 артиллерийских подразделений украинских на огневых позициях. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Поражение артподразделениям нанесли оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия группировок российских войск. Также российские войска поразили живую силу и технику в 98-ми районах.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили до 285 военных и наемников ВСУ на Донецком направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: артподразделение, вооруженные силы украины, игорь конашенков, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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