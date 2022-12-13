Минобороны РФ: российские войска уничтожили до 285 военных и наемников ВСУ на Донецком направлении

Также были уничтожены восемь автомобилей, два пикапа, боевая машина РСЗО "Град", четыре гаубицы Д-30 и два склада боеприпасов.

Вооруженные силы России уничтожили до 285 военных и наемников на Донецком направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В ходе активных действий подразделений Южной группировки войск на данном направлении были поражены один танк, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера и одна боевая бронированная машина. Также были уничтожены восемь автомобилей, два пикапа, боевая машина РСЗО "Град", четыре гаубицы Д-30 и два склада боеприпасов.

Ранее в Минобороны сообщали, что огнеметные системы "Солнцепек" впервые в истории передали личному составу ВДВ.

Видео: Минобороны России