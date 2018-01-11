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Минобороны РФ: российские войска нанесли удары по системам военного управления Украины

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Все назначенные объекты были поражены.

Вооруженные силы России нанесли удары по системам военного управления Украины. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В течение суток российские войска продолжали нанесение ударов по системам военного управления и энергетики Украины. Удары наносились высокоточным оружием большой дальности. По словам Конашенкова, все назначенные объекты были поражены.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, минобороны россии, удары, украина
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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