Минобороны РФ: российские войска нанесли удары по системам военного управления Украины

Все назначенные объекты были поражены.

Вооруженные силы России нанесли удары по системам военного управления Украины. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В течение суток российские войска продолжали нанесение ударов по системам военного управления и энергетики Украины. Удары наносились высокоточным оружием большой дальности. По словам Конашенкова, все назначенные объекты были поражены.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25.

Видео: Минобороны России