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Минобороны РФ: российские войска нанесли удар по военным объектам в Хмельницкой области

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В результате боевых действий были поражены пункт дислокации полка беспилотников и склад артиллерийских боеприпасов.

Вооруженные силы России нанесли удар по военным объектам в Хмельницкой области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Высокоточными ракетами большой дальности российские войска поразили пункт дислокации полка беспилотников ВСУ в районе города Хмельницкий. Также был поражен склад артиллерийских боеприпасов в районе железнодорожной станции Гречаны.

Ранее Минобороны показало кадры боевой подготовки мобилизованных десантников.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, игорь конашенков, минобороны россии, хмельницкая область
Категории: Лента новостей, Новости России,

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