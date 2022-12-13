Минобороны РФ: российские войска нанесли удар по военным объектам в Хмельницкой области

Вооруженные силы России нанесли удар по военным объектам в Хмельницкой области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Высокоточными ракетами большой дальности российские войска поразили пункт дислокации полка беспилотников ВСУ в районе города Хмельницкий. Также был поражен склад артиллерийских боеприпасов в районе железнодорожной станции Гречаны.
Ранее Минобороны показало кадры боевой подготовки мобилизованных десантников.
Видео: Минобороны России
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