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Минобороны РФ: российские войска на Донецком направлении уничтожили 80 украинских военных
Сегодня, 14:44
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Минобороны РФ: российские войска на Донецком направлении уничтожили 80 украинских военных

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В ходе наступательных действий были уничтожены три боевые бронированные машины и четыре пикапа.

Вооруженные силы России на Донецком направлении уничтожили 80 украинских военных. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В ходе наступательных действий подразделений Южной группировки войск на данном направлении были уничтожены три боевые бронированные машины и четыре пикапа. Также российские войска поразили три боевые машины РСЗО "Град", гаубицу "Мста-Б" и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчетов РСЗО БМ-21 "Град".

Фото: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, донецкое направление, игорь конашенков, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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