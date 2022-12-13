Минобороны РФ: российские войска на Донецком направлении уничтожили 80 украинских военных

В ходе наступательных действий были уничтожены три боевые бронированные машины и четыре пикапа.

Вооруженные силы России на Донецком направлении уничтожили 80 украинских военных. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В ходе наступательных действий подразделений Южной группировки войск на данном направлении были уничтожены три боевые бронированные машины и четыре пикапа. Также российские войска поразили три боевые машины РСЗО "Град", гаубицу "Мста-Б" и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчетов РСЗО БМ-21 "Град".

Фото: Минобороны России