Минобороны РФ: российские войска на Донецком направлении уничтожили 65 военных ВСУ

Кроме того, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях были поражены подразделения ВСУ в районах четырех населенных пунктов.

Вооруженные силы России на Донецком направлении уничтожили 65 украинских военных. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В результате активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии Южной группировки войск были уничтожены четыре боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-30. Кроме того, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях были поражены подразделения ВСУ в районах четырех населенных пунктов.

Ранее Шойгу предупредил об опасности действий Запада у границ России и Белоруссии.

Видео: Минобороны России