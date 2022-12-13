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Минобороны РФ: российские войска на Донецком направлении уничтожили 65 военных ВСУ

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Кроме того, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях были поражены подразделения ВСУ в районах четырех населенных пунктов.

Вооруженные силы России на Донецком направлении уничтожили 65 украинских военных. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В результате активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии Южной группировки войск были уничтожены четыре боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-30. Кроме того, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях были поражены подразделения ВСУ в районах четырех населенных пунктов.

Ранее Шойгу предупредил об опасности действий Запада у границ России и Белоруссии.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, донецкое направление, игорь конашенков, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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Хлупин Мирослав
Сегодня 16:23

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