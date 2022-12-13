Шойгу предупредил об опасности действий Запада у границ России и Белоруссии

Российский министр по обороне Сергей Шойгу предупредил об опасности действий коллективного Запада около государственных границ России и Белоруссии. В рамках выступления на темат ическом селекторном совещании перед руководящим составом профильного ведомства генерал объяснил, что действия НАТО и США формируют в регионе риски существенного расширения конфликта. Однако повлиять на исход специальной военной операции это не может. Эксперт добавил, что в ближайшее время членом блока станет Финляндия.
НАТО проводит комплекс мероприятий по повышению боевой готовности Объединенных вооруженных сил, активизирует учебно-боевую и разведывательную деятельность вблизи границ России и Белоруссии.
Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ
Шойгу заявил, что НАТО усиливает антироссийский курс.
Фото и видео: Минобороны России
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