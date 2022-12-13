Шойгу предупредил об опасности действий Запада у границ России и Белоруссии

Глава Минобороны России рассказал о том, что вступление Финляндии не повлияет на выполнение задач СВО.

Российский министр по обороне Сергей Шойгу предупредил об опасности действий коллективного Запада около государственных границ России и Белоруссии. В рамках выступления на темат ическом селекторном совещании перед руководящим составом профильного ведомства генерал объяснил, что действия НАТО и США формируют в регионе риски существенного расширения конфликта. Однако повлиять на исход специальной военной операции это не может. Эксперт добавил, что в ближайшее время членом блока станет Финляндия.

НАТО проводит комплекс мероприятий по повышению боевой готовности Объединенных вооруженных сил, активизирует учебно-боевую и разведывательную деятельность вблизи границ России и Белоруссии. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Шойгу заявил, что НАТО усиливает антироссийский курс.

Фото и видео: Минобороны России