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Минобороны РФ: российские военные уничтожили три украинских самолета на аэродроме Днепр

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Также ВКС России поразили пять боевых самолетов украинских ВС на военном аэродроме Миргород.

Вооруженные силы России уничтожили три украинских самолета на аэродроме Днепр. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Самолеты были уничтожены в результате высокоточного удара. Также Конашенков заявил, что ВКС России поразили пять боевых самолетов украинских ВС на военном аэродроме Миргород. Самолеты Су-27 и Су-24 уничтожены. Еще два Су-27 и один Су-24 получили критические повреждения.

Ранее Минобороны заявило об уничтожении "Искандером" эшелона ВСУ в Днепропетровской области

Видео: Минобороны России

Теги: аэродром, днепр, игорь конашенков, минобороны россии, самолеты
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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