Минобороны РФ заявило об уничтожении "Искандером" эшелона ВСУ в Днепропетровской области

ВКС России уничтожили эшелон украинских войск в района железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
В результате попадания ракеты "Искандер" были уничтожены более 200 военнослужащих резерва ВСУ и 10 единиц военной техники. Сообщается, что эшелон следовал в зону боевых действий на Донбассе.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы САУ "Малка.
Видео: Минобороны России
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