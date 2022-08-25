Минобороны РФ заявило об уничтожении "Искандером" эшелона ВСУ в Днепропетровской области

Сообщается, что эшелон следовал в зону боевых действий на Донбассе.

ВКС России уничтожили эшелон украинских войск в района железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В результате попадания ракеты "Искандер" были уничтожены более 200 военнослужащих резерва ВСУ и 10 единиц военной техники. Сообщается, что эшелон следовал в зону боевых действий на Донбассе.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы САУ "Малка.

Видео: Минобороны России