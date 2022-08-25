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Минобороны РФ заявило об уничтожении "Искандером" эшелона ВСУ в Днепропетровской области

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Сообщается, что эшелон следовал в зону боевых действий на Донбассе.

ВКС России уничтожили эшелон украинских войск в района железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В результате попадания ракеты "Искандер" были уничтожены более 200 военнослужащих резерва ВСУ и 10 единиц военной техники. Сообщается, что эшелон следовал в зону боевых действий на Донбассе.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы САУ "Малка.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы украины, днепропетровская область, игорь конашенков, искандер, минобороны россии, ракета, эшелон
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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