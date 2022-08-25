Минобороны показало кадры боевой работы САУ "Малка"

В результате действий артиллеристов были поражены огневые позиции и зенитно-ракетные комплексы украинских войск.

Минобороны показало видео боевой работы самоходных артиллерийских установок "Малка" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показаны выдвижение установок на позиции и подготовка к нанесению огневого удара. В результате действий артиллеристов были поражены огневые позиции и зенитно-ракетные комплексы украинских войск, а также опорные пункты, пункты управления и районы сосредоточения украинской военной техники.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили семь украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России