Минобороны РФ: российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Херсона

Вооруженные силы России уничтожили склад боеприпасов украинских войск в районе Херсона. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
На Херсонском направлении были уничтожены самоходная гаубица "Акация", пушка "Гиацинт", самоходная гаубица "Гвоздика" и три гаубицы Д-30. Также Конашенков добавил, что российские войска поразили 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях.
Ранее в Минобороны сообщили, что добровольцы-штурмовики вместе с десантниками освободили Парасковиевку в ДНР.
Видео: Минобороны России
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