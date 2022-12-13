Минобороны РФ: российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Херсона

Также российские войска поразили 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях.

Вооруженные силы России уничтожили склад боеприпасов украинских войск в районе Херсона. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

На Херсонском направлении были уничтожены самоходная гаубица "Акация", пушка "Гиацинт", самоходная гаубица "Гвоздика" и три гаубицы Д-30. Также Конашенков добавил, что российские войска поразили 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях.

Ранее в Минобороны сообщили, что добровольцы-штурмовики вместе с десантниками освободили Парасковиевку в ДНР.

Видео: Минобороны России