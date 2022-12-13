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Минобороны: добровольцы-штурмовики вместе с десантниками освободили Парасковиевку в ДНР

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Также российские войска уничтожили свыше 115-ти украинских военнослужащих.

Добровольцы-штурмовики вместе с десантниками освободили населенный пункт Парасковиевка в ДНР. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Населенный пункт был освобожден в ходе успешных наступательных действий на Донецком направлении. Также российские войска уничтожили свыше 115-ти украинских военнослужащих, боевую машину пехоты, три боевые бронированные машины, два автомобиля, две установки РСЗО "Град", гаубицу Д-30, противотанковую пушку "Рапира", а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчетов САУ "Мста-С" и гаубиц Д-20.

Видео: Минобороны России

Теги: добровольцы, донецкое направление, игорь конашенков, минобороны россии, парасковиевка
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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