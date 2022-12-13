Минобороны РФ: российские военные уничтожили хранилище ВСУ с 70 тысячами тонн топлива

Вооруженные силы России уничтожили хранилище украинских с 70 тысячами тонн топлива. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Склад с топливом был поражен в районе города Запорожье. Отмечается, что топливо было предназначено для обеспечения действий группировки ВСУ на Донбассе. Тажке Конашенков сообщили, что российские ПВО перехватили десять снарядов РСЗО HIMARS и Смерч.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные поразили командный пункт оперативной группировки ВСУ "Харьков".
Видео: Минобороны России
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