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Минобороны РФ: российские военные уничтожили хранилище ВСУ с 70 тысячами тонн топлива
Сегодня, 14:25
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Минобороны РФ: российские военные уничтожили хранилище ВСУ с 70 тысячами тонн топлива

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Склад с топливом был поражен в районе города Запорожье.

Вооруженные силы России уничтожили хранилище украинских с 70 тысячами тонн топлива. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Склад с топливом был поражен в районе города Запорожье. Отмечается, что топливо было предназначено для обеспечения действий группировки ВСУ на Донбассе. Тажке Конашенков сообщили, что российские ПВО перехватили десять снарядов РСЗО HIMARS и Смерч.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные поразили командный пункт оперативной группировки ВСУ "Харьков".

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, игорь конашенков, минобороны россии, топливо, хранилище
Категории: Лента новостей, Новости России,

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