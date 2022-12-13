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Минобороны РФ: российские военные поразили командный пункт оперативной группировки ВСУ "Харьков"
Сегодня, 14:07
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Минобороны РФ: российские военные поразили командный пункт оперативной группировки ВСУ "Харьков"

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Кроме того, российские военные уничтожили два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.

Вооруженные силы России поразили командный пункт оперативной группировки украинских войск "Харьков". Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Командный пункт был обнаружен и поражен в районе населенного пункта Великий Бурлук. Кроме того, российские военные уничтожили два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Орехов (Запорожская область) и Угледар (ДНР).

Ранее начальник РЛС "Ниобий" рассказал об успешном применении станции.

Фото: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, игорь конашенков, командный пункт, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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