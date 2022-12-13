Минобороны РФ: российские военные поразили командный пункт оперативной группировки ВСУ "Харьков"

Вооруженные силы России поразили командный пункт оперативной группировки украинских войск "Харьков". Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Командный пункт был обнаружен и поражен в районе населенного пункта Великий Бурлук. Кроме того, российские военные уничтожили два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Орехов (Запорожская область) и Угледар (ДНР).
Ранее начальник РЛС "Ниобий" рассказал об успешном применении станции.
Фото: Минобороны России
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