Минобороны РФ: российские военные сбили два украинских самолета и 12 беспилотников

Истребительная авиация и ПВО поразили МиГ-29 и Су-27.

Вооруженные силы России за сутки сбили два украинских самолета и 12 беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В районе населенного пункта Червоный Запорожец истребительная авиация поразила МиГ-29. Другой самолет, Су-27, обнаружли в районе населенного пункта Порскалевка.

Беспилотники были уничтожены российскими средствами ПВО в районах населенных пунктов Новолуганское, Старомлиновка, Новогригоровка, Ивановка (ДНР), Владимировка (ЛНР), Таврийское, Кисилевка, Томарино и Чайкино Херсонской области.

Ранее Минобороны показало кадры работы российской разведки в зоне СВО.

Видео: Минобороны России