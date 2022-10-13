Минобороны РФ: российские военные сбили два украинских самолета и 12 беспилотников

Вооруженные силы России за сутки сбили два украинских самолета и 12 беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
В районе населенного пункта Червоный Запорожец истребительная авиация поразила МиГ-29. Другой самолет, Су-27, обнаружли в районе населенного пункта Порскалевка.
Беспилотники были уничтожены российскими средствами ПВО в районах населенных пунктов Новолуганское, Старомлиновка, Новогригоровка, Ивановка (ДНР), Владимировка (ЛНР), Таврийское, Кисилевка, Томарино и Чайкино Херсонской области.
Ранее Минобороны показало кадры работы российской разведки в зоне СВО.
Видео: Минобороны России
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