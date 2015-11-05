Минобороны показало кадры работы российской разведки в зоне СВО

Минобороны показало видео работы российской разведки в зоне спецоперации.
На опубликованных кадрах показали выполнение боевой задачи разведки, получившей данные о наращивании сил противника на одном из направлений. Группа спецназа выдвинулась в тыловую зону украинских войск, чтобы провести минирование и подрыв моста, который был возведен для быстрой переброски военной техники.
По словам командира разведроты, бойцы постоянно переключаются от одной задачи к выполнению другой. Они наблюдают за противников, корректируют артиллерию и авиацию.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили в Херсонской области более 90 украинских боевиков.
Видео: Минобороны России
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