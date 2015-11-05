Минобороны показало кадры работы российской разведки в зоне СВО

Группа спецназа выдвинулась в тыловую зону украинских войск, чтобы провести минирование и подрыв моста.

Минобороны показало видео работы российской разведки в зоне спецоперации.

На опубликованных кадрах показали выполнение боевой задачи разведки, получившей данные о наращивании сил противника на одном из направлений. Группа спецназа выдвинулась в тыловую зону украинских войск, чтобы провести минирование и подрыв моста, который был возведен для быстрой переброски военной техники.

По словам командира разведроты, бойцы постоянно переключаются от одной задачи к выполнению другой. Они наблюдают за противников, корректируют артиллерию и авиацию.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили в Херсонской области более 90 украинских боевиков.

Видео: Минобороны России