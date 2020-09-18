Минобороны РФ: российские военные уничтожили в Херсонской области более 90 украинских боевиков

Силы противника собирались атаковать населенные пункты Костромка и Ищенка.

Вооруженные силы России уничтожили в Херсонской области более 90 украинских боевиков. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Российские военные нанесли огневое поражение выдвигавшимся на Андревском направлении подразделения украинских войск. Силы противника собирались атаковать населенные пункты Костромка и Ищенка Херсонской области. В результате действий ВС РФ было уничтожено два танка, три бронеавтомобиля и пять пикапов.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные ударили по пунктам управления ВСУ на Украине и в ДНР.

Видео: Минобороны России