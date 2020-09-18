Минобороны РФ: российские военные ударили по пунктам управления ВСУ на Украине и в ДНР

Также российские военные поразили 41 артиллерийское подразделение на огневых позициях.

Вооруженные силы России ударили по пунктам управления ВСУ на Украине и в ДНР. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Пункты управления украинских войск были поражены в районах населенных пунктов Великая Костромка, Константиновка (ДНР) и Лежино Запорожской области. Кроме того, российские военные поразили 41 артиллерийское подразделение на огневых позициях, живую силу и военную технику в 156-ти районах.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы миномета "Тюльпан".

Видео: Минобороны России