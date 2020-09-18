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Минобороны РФ: российские военные ударили по пунктам управления ВСУ на Украине и в ДНР

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Также российские военные поразили 41 артиллерийское подразделение на огневых позициях.

Вооруженные силы России ударили по пунктам управления ВСУ на Украине и в ДНР.  Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Пункты управления украинских войск были поражены в районах населенных пунктов Великая Костромка, Константиновка (ДНР) и Лежино Запорожской области. Кроме того, российские военные поразили 41 артиллерийское подразделение на огневых позициях, живую силу и военную технику в 156-ти районах. 

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы миномета "Тюльпан".

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, вооруженные силы украины, игорь коаншенков, минобороны россии, пункты управления
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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