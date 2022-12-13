Минобороны РФ: российские военные пресекли действия пяти украинских ДРГ

Вооруженные силы России пресекли действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Действия пяти ДРГ были пресечены в районах населенных пунктов Крахмальное, Тимковка и Стельмаховка (ЛНР). Также Конашенков сообщил, что потери ВСУ на Купянском направлении составили до 50-ти военнослужазих, две боевые бронированные машины и одна самоходная артиллерийская установка "Акация".
Ранее в Минобороны сообщили, что штурмовые отряды продолжили наступление на северо-западе и западе Артемовска.
Видео: Минобороны России
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