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Минобороны РФ: штурмовые отряды продолжили наступление на северо-западе и западе Артемовска

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Подразделения ВДВ сковывают действия украинских войск на флангах.

Штурмовые отряды продолжили наступление на северо-западе и западе Артемовска. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Подразделения ВДВ сковывают действия украинских войск на флангах. Кроме того, что в данном районе авиация совершила десять самолетовылетов и два вертолетовылета. Конашенков добавил,  что артиллерией "Южной" группировки войск выполнено 98 огневых задач.

Ранее Минобороны показало бой российских десантников от первого лица.

Видео: Минобороны России

Теги: артемовск, вооруженные силы россии, игорь конашенков, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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