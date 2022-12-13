Минобороны РФ: штурмовые отряды продолжили наступление на северо-западе и западе Артемовска

Подразделения ВДВ сковывают действия украинских войск на флангах.

Штурмовые отряды продолжили наступление на северо-западе и западе Артемовска. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Подразделения ВДВ сковывают действия украинских войск на флангах. Кроме того, что в данном районе авиация совершила десять самолетовылетов и два вертолетовылета. Конашенков добавил, что артиллерией "Южной" группировки войск выполнено 98 огневых задач.

Ранее Минобороны показало бой российских десантников от первого лица.

Видео: Минобороны России