  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:32
69
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны РФ: российские военные поразили семь украинских пунктов управления

0 0

За сутки уничтожены живая сила и украинская военная техника в 149 районах.

Вооруженные силы России поразили семь украинских пунктов управления. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Пункты управления были поражены в районах населенных пунктов Великомихайловка, Артемовск, Переездное, Каленики, Соледар, Полтавка и города Николаев. Также российские военные поразили живую силу и украинскую военную технику в 149 районах.

Конашенков добавил, что в районах Гуляйполе, Красная Гора, Змиев и Жовтневое уничтожены четыре склад боеприпасов. В районе Голициново поражено хранилище топлива для военной техники.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили три украинских самолета на аэродроме Днепр.

Видео: Минобороны России

Теги: игорь конашенков, минобороны россии, пункт управления
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии