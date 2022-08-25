Минобороны РФ: российские военные поразили семь украинских пунктов управления

За сутки уничтожены живая сила и украинская военная техника в 149 районах.

Вооруженные силы России поразили семь украинских пунктов управления. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Пункты управления были поражены в районах населенных пунктов Великомихайловка, Артемовск, Переездное, Каленики, Соледар, Полтавка и города Николаев. Также российские военные поразили живую силу и украинскую военную технику в 149 районах.

Конашенков добавил, что в районах Гуляйполе, Красная Гора, Змиев и Жовтневое уничтожены четыре склад боеприпасов. В районе Голициново поражено хранилище топлива для военной техники.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили три украинских самолета на аэродроме Днепр.

Видео: Минобороны России