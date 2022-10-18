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Минобороны РФ: российские военные поразили пункт управления группировки "Днепр"

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Его поразили ударами оперативно-тактической и армейской авиации.

Вооруженные силы России поразили пункт управления группировки украинских войск "Днепр". Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Пункт управления "Днепра" находился в районе города Запорожье. Его поразили ударами оперативно-тактической и армейской авиации. Также былы нанесены удары по цеху на предприятии научн-производственного комплекса "Искра", где производился ремонт радиолокационных станций.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные нанесли новые удары по объектам энергетики Украины.

Видео: Минобороны России

Теги: днепр, игорь конашенков, минобороны россии, пункт управления
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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