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Минобороны РФ: российские военные сбили украинский самолет Су-27

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Также российские ПВО поразили шесть беспилотников.

Российские средства ПВО сбили украинский самолет Су-27. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Самолет сбили в районе Барвенково. Также российские ПВО поразили шесть беспилотников в районах населенных пунктов Малые Проходы, Капитоловка, Кочубеевка, Балаклея и Широкий (ДНР).

Кроме того, российские военные перехватили 15 снарядов РСЗО в районах населенных пунктов Вернополье, Антоновка, Дарьевка и Чернобаевка.

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении РЛС контрбатарейной борьбы производства США под Харьковом.

Видео: Минобороны России

Теги: игорь конашенков, минобороны россии, самолет, су-27
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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