Минобороны РФ: российские военные сбили украинский самолет Су-27

Российские средства ПВО сбили украинский самолет Су-27. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Самолет сбили в районе Барвенково. Также российские ПВО поразили шесть беспилотников в районах населенных пунктов Малые Проходы, Капитоловка, Кочубеевка, Балаклея и Широкий (ДНР).
Кроме того, российские военные перехватили 15 снарядов РСЗО в районах населенных пунктов Вернополье, Антоновка, Дарьевка и Чернобаевка.
Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении РЛС контрбатарейной борьбы производства США под Харьковом.
Видео: Минобороны России
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