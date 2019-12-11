Минобороны РФ: российские военные сбили украинский самолет Су-27

Также российские ПВО поразили шесть беспилотников.

Российские средства ПВО сбили украинский самолет Су-27. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Самолет сбили в районе Барвенково. Также российские ПВО поразили шесть беспилотников в районах населенных пунктов Малые Проходы, Капитоловка, Кочубеевка, Балаклея и Широкий (ДНР).

Кроме того, российские военные перехватили 15 снарядов РСЗО в районах населенных пунктов Вернополье, Антоновка, Дарьевка и Чернобаевка.

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении РЛС контрбатарейной борьбы производства США под Харьковом.

Видео: Минобороны России