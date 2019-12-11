МО РФ заявило об уничтожении РЛС контрбатарейной борьбы производства США под Харьковом

Техника находилась под населенным пунктом Рогань.

В российском министерстве по обороне заявили об уничтожении РЛС (радиолокационного комплекса) контрбатарейной борьбы американского производства, расположенного под Харьковом. О таком результате за последние сутки проведения специальной военной операции рассказал официальный представитель Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант подчеркнул, что миссия по ликвидации цели выполнена около населенного пункта Рогань Харьковской области.

Уничтожен радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы производства США в районе населенного пункта Рогань Харьковской области. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

В Минобороны России добавили, что продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, а также ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За последние сутки поражены 12 пунктов управления ВСУ, находящиеся около Яковлевки, Соледара, Подгорного,, Артемовска, Кодемы,, Георгиевки, Романовки, Доброволья, Водяного и Павловка (ДНР), Дорожнянки и Каменском Запорожской области.

ВС РФ блокировали с трех сторон элитное подразделение ВСУ - 214-й батальон ОПФОР.

Фото и видео: Минобороны России