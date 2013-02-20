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Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили пять украинских беспилотников

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Также российские средства ПВО перехватили 19 снарядов РСЗО HIMARS.

Российские средства ПВО сбили пять украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Каменка, Урожайное, Василевка, Зеленый Гай (ДНР) и Камыш Заря. Также российские средства ПВО перехватили 19 снарядов РСЗО HIMARS в районах Каховской ГЭС, Херсона и Донецка.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные поразили семь украинских пунктов управления.

Видео: Минобороны России

Теги: беспилотники, игорь конашенков, минобороны россии, пво
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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