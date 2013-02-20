Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили пять украинских беспилотников

Также российские средства ПВО перехватили 19 снарядов РСЗО HIMARS.

Российские средства ПВО сбили пять украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Каменка, Урожайное, Василевка, Зеленый Гай (ДНР) и Камыш Заря. Также российские средства ПВО перехватили 19 снарядов РСЗО HIMARS в районах Каховской ГЭС, Херсона и Донецка.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные поразили семь украинских пунктов управления.

Видео: Минобороны России