Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили 15 украинских беспилотников

Также российские ПВО сбили шесть снарядов РСЗО HIMARS и одну ракету HARM.

Российские средства ПВО за сутки сбили 15 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники сбили в районах населенных пунктов Старица, Ищенка, Борозенское, Токаревка (Херсонская область), Любимовка (Запорожская область), Егоровка, Старомайорское, Благовещенка (ДНР), Верхняя Дуванка, Куземовка и Оборотновка (ЛНР).

Конашенков добавил, что российские ПВО сбили шесть снарядов РСЗО HIMARS и одну ракету HARM в районах населенных пунктов Каховка (Херсонская область) и Сватово (ЛНР).

Ранее в Минобороны сообщили, что атака ВСУ на Запорожскую АЭС отбита, разрушений нет.

Видео: Минобороны России