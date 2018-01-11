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Минобороны РФ: атака ВСУ на Запорожскую АЭС отбита, разрушений нет

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Ответным огнем российские подразделения подавили огневые средства противника.

Атака украинских войск на Запорожскую АЭС была отбита российской артиллерией. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В течение суток украинская артиллерия выпустила более 30-ти артиллерийских снарядов по восточной окраине Энергодара и территории, прилегающей к атомной станции. Ответным огнем российские подразделения подавили огневые средства противника, жертв и разрушений на ЗАЭС нет.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли удары по системам военного управления Украины.

Видео: Минобороны России

Теги: атака, вооруженные силы украины, запорожская аэс, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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