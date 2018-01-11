Минобороны РФ: атака ВСУ на Запорожскую АЭС отбита, разрушений нет

Ответным огнем российские подразделения подавили огневые средства противника.

Атака украинских войск на Запорожскую АЭС была отбита российской артиллерией. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В течение суток украинская артиллерия выпустила более 30-ти артиллерийских снарядов по восточной окраине Энергодара и территории, прилегающей к атомной станции. Ответным огнем российские подразделения подавили огневые средства противника, жертв и разрушений на ЗАЭС нет.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли удары по системам военного управления Украины.

Видео: Минобороны России